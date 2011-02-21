У міліції мовчать про затримання підозрюваного в нападі на Чижмаря

У міліції поки що офіційно не коментують заяву голови Київської облдержадміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА про затримання підозрюваного у вчиненні нападу на заступника губернатора столичної області Юрія ЧИЖМАРЯ.

Як заявив УНІАН начальник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Київській області Микола ЖУКОВИЧ: «Я не підтверджую і не спростовую цю інформацію».

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого близько 23.30 у дворі будинку на вулиці Антоновича у Києві до Ю.ЧИЖМАРЯ підійшов невідомий і вилив йому в обличчя кислоту.

Порушено кримінальну справу за фактом замаху на нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ст. 121, ст. 15 Кримінального кодексу України).

Голова Київської ОДА А.ПРИСЯЖНЮК заявив "Газеті по-київськи" (№34 від 21 лютого 2011 року), що правоохоронці затримали особу, яка облила кислотою Ю.ЧИЖМАРЯ.