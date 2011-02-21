У міліції мовчать про затримання підозрюваного в нападі на Чижмаря
11:32, 21 лютого 2011Суспільство
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Не підтвердили, і не спростували
|Юрій Чижмар
Як заявив УНІАН начальник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Київській області Микола ЖУКОВИЧ: «Я не підтверджую і не спростовую цю інформацію».
Як повідомляв УНІАН, 16 лютого близько 23.30 у дворі будинку на вулиці Антоновича у Києві до Ю.ЧИЖМАРЯ підійшов невідомий і вилив йому в обличчя кислоту.
Порушено кримінальну справу за фактом замаху на нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ст. 121, ст. 15 Кримінального кодексу України).
Голова Київської ОДА А.ПРИСЯЖНЮК заявив "Газеті по-київськи" (№34 від 21 лютого 2011 року), що правоохоронці затримали особу, яка облила кислотою Ю.ЧИЖМАРЯ.
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