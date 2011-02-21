УБОЗ спіймав «на гарячому» мера, його заступника і помічника

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно мера селища Орджонікідзе (Феодосія), його заступника і помічника, підозрюваних в отриманні хабара.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури.

«Вони вимагали у громадянина за продовження договору оренди нежилих приміщень 100 тис. грн. хабара, з яких одержали 50 тис. грн.», - йдеться в прес-релізі.

Працівники УБОЗ затримали мера, його заступника і помічника «на гарячому» - при отриманні частини хабара в розмірі 35 тис. грн.

Ведеться слідство.