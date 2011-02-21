УБОЗ спіймав «на гарячому» мера, його заступника і помічника
14:56, 21 лютого 2011Суспільство
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Хабар - 35 тисяч гривень
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно мера селища Орджонікідзе (Феодосія), його заступника і помічника, підозрюваних в отриманні хабара.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури.
«Вони вимагали у громадянина за продовження договору оренди нежилих приміщень 100 тис. грн. хабара, з яких одержали 50 тис. грн.», - йдеться в прес-релізі.
Працівники УБОЗ затримали мера, його заступника і помічника «на гарячому» - при отриманні частини хабара в розмірі 35 тис. грн.
Ведеться слідство.
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