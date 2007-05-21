Чому суддям не місце в парламенті

Президії Верховного Суду та Ради суддів України визнали неможливою участь суддів у парламентських слухання про стан правосуддя в державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, такого висновку дійшли учасники “екстреного” засідання президій ВСУ та Ради суддів, яке відбулося сьогодні під головуванням голови Верховного Суду Василя ОНОПЕНКА та голови Ради суддів Петра ПИЛИПЧУКА.

Члени обох президій звернули увагу на брак належної юридичної обгрунтованості окремих рішень глави держави щодо призначення суддів на адміністративні посади, спроби втручання в організацію здійснення правосуддя представників Кабінету міністрів, тенденційний підхід до вирішення питань відповідальності суддів Вищою радою юстиції, нехтування принципами поділу влад та незалежності суддів вітчизняними законодавцями.

Як одну із складових такого процесу учасники спільного засідання розцінюють ухвалену днями народними депутатами Верховної Ради п‘ятого скликання постанову “Про спроби маніпулювання Печерським судом м. Києва у впливі на діяльність Центральної виборчої комісії” та рішення провести 23 травня цього року парламентські слухання “Про стан правосуддя в Україні”. Судді не лише акцентували увагу на поспішності підготовки питання слухань, на ігноруванні парламентаріями низки нормативних вимог, а й розцінили цей депутатський захід як можливу форму втягування однією з сторін політичного протистояння у політичну кризу ще й судової гілки влади, використання суддівського корпусу для задоволення певного політичного інтересу.

Виходячи з цього, члени Президій Верховного Суду і Ради суддів визнали неможливою участь представників суддівського корпусу у парламентських слуханнях, як таких, що можуть ускладнити ситуацію у сфері правосуддя. А самих законодавців судді застерегли від проведення у нинішній політичній ситуації таких заходів, що можуть поглибити політизацію правосуддя.