Покупцям Укртелекому потрібна не компанія, а її ліцензія?

Експерти не виключають, що покупцям ВАТ «Укртелеком» важлива не стільки компанія, скільки її ліцензія.

Таку думку вони висловили в експертному опитуванні Інституту Горшеніна, проведеному у зв`язку з тим, що 18 лютого 2011 року Фонд державного майна України одержав від компанії «ESU» (належить австрійському концерну Epic) згоду на придбання 92,79% акцій «Укртелекому» за ціною 10,6 млрд. грн.

Народний депутат України від Партії регіонів, член парламентського комітету з питань транспорту і зв`язку Юрій МОРОКО вважає, що приватизація «Укртелекому» фактично відбулася. На його думку, після продажу підприємство може значно поліпшити свою роботу. «Світова тенденція економіки базується на тому, що приватна власність є більш ефективною, ніж державна. Більш того, «Укртелеком» працюватиме ефективніше тому, що заплачені серйозні гроші, залучаються серйозні експерти і серйозний бізнес», - сказав він.

Ю.МОРОКО нагадав, що «Укртелеком» - єдиний оператор в Україні, який має ліцензію на 3G зв`язок. «Це той коник, який дозволить «Укртелекому» зробити великий ривок, оскільки основний приріст доходів у мобільних операторів йде не за рахунок голосу, а за рахунок Інтернету і широкосмугового доступу. «Укртелекому» вигідно, щоб його конкурентна перевага збереглася якомога довше», - сказав експерт. Разом із тим Ю.МОРОКО не виключає того, що після продажу «Укртелекому» ставлення до нього з боку держави може змінитися. Зокрема, урядом може бути розглянуте питання про залучення додаткових коштів шляхом продажу ліцензій на 3G зв`язок іншим українським операторам мобільного зв`язку.

Народний депутат України від БЮТ, член парламентського комітету з питань транспорту і зв`язку Борис ШИЯНОВ, навпаки, вважає, що після продажу «Укртелекому» держава жодним чином не втручатиметься у його діяльність. «Відбуватиметься лише те, що вигідне власникам «Укртелекому». Якщо хтось купує підприємство за 1,3 млрд. дол., зрозуміло, що гроші необхідно відпрацьовувати», - сказав народний депутат. Б.ШИЯНОВ також висловив думку, що після зміни влади в Україні може бути запущений процес націоналізації підприємства. «Цьому є прямі приклади», - зазначив народний депутат.

Екс-голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, у свою чергу, заявила, що питання остаточного продажу «Укртелекому» ще не вирішене. «Приватизація не закінчується ударом молотка і переведенням грошей на рахунок. Відповідно до закону про приватизацію державного майна, об`єкт продажу остаточно стає власністю покупця тільки після виконання ним усіх його інвестиційних зобов`язань», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМОНЕНКО. На її думку, багато що залежатиме від того, як держава контролюватиме виконання покупцем інвестиційних зобов`язань, і від того, як він їх виконуватиме. «Якщо інвестор не виконує узяті на себе зобов`язання, тоді можна звертатися до суду і повертати актив у власність держави», - сказала екс-голова ФДМУ. Вона також нагадала про зобов`язання «Укртелекому» перед кредиторами: «У 2005 році «Укртелеком» узяв кредит. У кредитному договорі зафіксовано, що якщо держава продаватиме контрольний пакет підприємства, умови продажу визначатиме кредитор. На даний момент, як мені відомо, йде стадія узгодження», - повідомила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

На думку старшого аналітика ГІК Dragon Capital Таїсії ШЕПЕТКО, компанія Epic може виявитися не кінцевим покупцем «Укртелекому». «Компанія Еpic раніше в основному виступала як радник у багатьох операціях зі злиття і поглинання, у неї навряд чи вистачить досвіду, щоб самій управляти такою великою компанією, як «Укртелеком». Можливо, що у даній ситуації через свою дочірню структуру вона представляє інтереси однієї з бізнес-груп (або їх консорціуму), які раніше висловлювали зацікавленість у придбанні монополіста», - сказала експерт. Разом із тим вона зазначила, що, у разі визнання компанії «ESU» переможцем конкурсу, в найближчі три роки зміна реального власника «Укртелекому» буде можлива лише шляхом продажу зацікавленій стороні контрольного пакета «ESU». «Згідно з умовами конкурсу, переможець не має права (до повного виконання умов купівлі-продажу, тобто протягом приблизно трьох років) продавати активи підприємства, а також голосувати за збільшення статутного фонду без попередньої згоди ФДМУ», - сказала вона. Т.ШЕПЕТКО також додала, що ексклюзивність ліцензії UMTS (3G – УНІАН) «Укртелекому» була однією з конкурентних переваг компанії перед її приватизацією.

З нею згоден експерт з питань телекомунікацій Леонід КРАВЧУК: «Такі ліцензії на таку територію, на таку кількість населення в Європі коштують мільярдів, причому не гривень». Разом із тим він зазначив, що приватизація «Укртелекому» здійснювалася за «класичною» в Україні схемою: «Перед приватизацією об`єкт знецінюється, знижується його ціна, як результат - об`єкт забирається практично безкоштовно». Експерт також зазначив, що, будучи державною компанією, «Укртелеком» не вирішив однієї з головних проблем у своїй галузі – надання доступу до телекомунікаційних послуг у сільській місцевості. Більш того, експерт нагадав, що сьогодні питання розвитку телекомунікацій в Україні не стоїть на порядку денному у діючої влади. «У Програмі економічних реформ Президента Віктора ЯНУКОВИЧА відсутня тема телекомунікацій. Це виглядає досить дивно, оскільки Президент у своєму посланні до українського народу і своїм указом двічі проголосив 2011-й рік Роком інформаційного суспільства. А в Європі, до стандартів якої ми рухаємося, навіть існує посада – комісар ЄС в області цифрових технологій», - уточнив Л.КРАВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 18 лютого ц.р. одержав від ТОВ "ESU", дочірньої компанії австрійського концерну Epic, письмову згоду на придбання пакета акцій ВАТ "Укртелеком" розміром 92,79% статутного капіталу за ціною 10 млрд. 575 млн. 100 тис. грн.

За результатами оцінювання, вартість 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком» становить 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ «Укртелеком» на 75 млн. грн.

Згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ «ЕСУ», як єдиного учасника в конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – монополіст на ринку місцевого телефонного зв`язку, надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв`язку тощо. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. чоловік, абонентів мобільного зв`язку – більш як 600 тис. чоловік, доступів до Інтернет – більш як 1 млн.

«Укртелеком» - єдиний український оператор, що володіє ліцензією на мобільний зв`язок третього покоління (3G) стандарту UMTS.

3G (технології мобільного зв`язку 3-го покоління) - набір послуг, який об`єднує як високошвидкісний мобільний доступ з послугами мережі Інтернет, так і технологію радіозв`язку, яка створює канал передачі даних.

UMTS (Універсальна Мобільна Телекомунікаційна Система) - технологія стільникового зв`язку, розроблена Європейським Інститутом Стандартів Телекомунікацій.