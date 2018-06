Хто сьогодні одержить "Оскара"?

У Голлівуді в неділю ввечері відбудеться головна щорічна подія світу кіно - 83-а церемонія вручення золотих статуеток "Оскар" за найвидатніші досягнення року, пише РІА "Новости".

Хоча в списку на головну нагороду в номінації "Кращий фільм року" фігурує 10 картин, більшість критиків передбачають, що інтрига "Оскара" розгорнеться в змаганні між історичною драмою Тома Хупера "Король говорить" (The King`s Speech) і сучасною історією створення Facebook і появи 20-річних мільярдерів "Соціальна мережа" (Social Network) Девіда Фінчера. Випуск цих фільмів коштував 15 і 40 мільйонів доларів відповідно.

"Король" фігурує в 12 номінаціях, "Соціальна мережа" - у вісьмох.

Серед номінантів на звання "Кращий фільм 2010 года" також "Боєць" (The Fighter) Девіда Рассела, "Чорний лебідь" (Black Swan) Даррена Аронофскі, "У малих все гаразд" (The Kids Are All Right), Лізи Холоденко, "Початок" (Inception) Крістофера Нолана, "Залізна хватка" (True Grit) братів Коенів, "Зимова кістка" (Winter`s Bone) Дебри Граник, "127 годин" Денні Бойла та анімація Лі Анкріча "Історія іграшок-3".

Практично поза конкуренцією на кращу чоловічу роль року виступає британець Колін Ферт, який зіграв непросте становлення британського монарха Георга VI. Серед актрис головними конкурентками називають Наталі Портман ("Чорний лебідь") і Аннет Бенінг ("У малих все гаразд").