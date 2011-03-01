Посол: бібліотека в Москві від скандалу навіть виграла

Скандальна ситуація навколо Бібліотеки української літератури в Москві привела до подвоєння кількості читачів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» сказав посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

«Всі чудово розуміють, що бібліотека потрібна, вона має попит, ну а ось ця скандальна ситуація, як не дивно, підвищила інтерес до цієї бібліотеки. Там удвічі збільшилася кількість читачів за останні тижні», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Посол підкреслив, що дуже багато часу приділив врегулюванню конфліктної ситуації навколо бібліотеки.

Він зазначив, що російські колеги визнають, що методи перевірки бібліотеки були вибрані неправильні.

«Не можна, мабуть, було такими силовими методами здійснювати перевірку цієї бібліотеки, що призвело, по суті, до перерви в її роботі на декілька днів, і так далі. На сьогодні цього вже не відбувається. Бібліотека в нормальному режимі працює», - зазначив він.

За його словами, досі не повернено якісь формуляри й один жорсткий диск одного з комп`ютерів, але це роботі вже практично не заважає.

«Принаймні, це те, що говорить директор бібліотеки. А найголовніше, що з першого дня цієї проблеми і до сьогоднішнього всі наші співрозмовники в Москві говорили одне й те саме – що ні в кого не було мети цю бібліотеку закривати. Так, була перевірка, вона мала свої об`єктивні причини. Так, методи були не зовсім, можливо, вибрані правильні, але це не для закриття бібліотеки», - запевнив він.

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Фонди Бібліотеки української літератури у Москві поповнять 150 нових видань.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Держкомтелерадіо, який сформував першу партію книг для передачі в Бібліотеку української літератури у Москві.

Участь в акції, оголошеної Держкомтелерадіо із збору книг для поповнення фонду Бібліотеки української літератури у Москві, взяли близько сорока українських видавництв різної форми власності. Вони безкоштовно надали для читачів бібліотеки, а це, насамперед, представники української громади, понад 400 книжок.

Перша добірка, яка буде передана в Москву, складається з 150 видань. Зокрема, це низка нових підручників з української мови та твори класиків української літератури, зокрема, Тараса Шевченка, Івана Багряного, Григора Тютюнника, Ліни КОСТЕНКО, Любка ДЕРЕША, Бориса ОЛІЙНИКА та інші.

Також видавці надали для передачі в бібліотеку дитячі книжки, чимало науково-популярних видань з історії (Вечерський В. Гетьманські столиці. «Наш час»; Липа К., Руденко О. Військо Богдана Хмельницького. «Наш час»; Сергієнко Г. Декабристи і Шевченко. «Дніпро»), культури (Жовкла О. Архітектура православних духовних навчальних закладів України. ТОВ «Друк Арт», Чернівці; Горовий А. Перший іконописець Київської Русі – Аліпій. «Наш час»), народної медицини (зокрема, книги Є. Товстухи «Давні українські лікувальні напої» та «Лікувальна мудрість українців» видавництва «Техніка»), альбомні видання (Архітектурні пейзажі.«Афіша». Львів; Липа К., Руденко О. Військо Богдана Хмельницького. «Наш час») та ін.