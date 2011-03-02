Вертолітний майданчик біля Канева «потягне» на 87 мільйонів

ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" (Дніпропетровськ) обрано за процедурою закупівлі у одного учасника для будівництва вертолітного майданчика з пасажирським терміналом і під`їзною дорогою в с. Пекарі Канівського району Черкаської області.

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель» № 25/4 за 28 лютого п.р.

Згідно з повідомленням, замовником робіт є ДП "Льодові арени", розпорядником – Національне агентство з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Вартість контракту – 86 млн. 968,3 тис. грн. (з ПДВ). Джерело фінансування – кошти державної підтримки.

Пасажирський термінал заплановано пропускною спроможністю п`ятдесят пасажирів на годину.

Відзначимо, ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" є одним з трьох генпідрядників, задіяних у реконструкції НСК «Олімпійський».