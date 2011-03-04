Затримано зловмисника, який "замінував" дитсадок

На Житомирщині працівники міліції затримали "телефонного терориста", який 1 березня повідомив про замінування дитсадка у селищі Новогуйвинську Житомирського району.

Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області.

Міліція встановила, що автором анонімного дзвінка був житель Житомирського району - 52-річний приватний підприємець. Зловмисника затримано, він зізнався у скоєному і “висловив щире каяття”.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня близько 13:05 до чергової частини УМВС України в Житомирській області від оператора спецлінії «101» надійшло анонімне повідомлення про замінування дитсадка у селищі Новогуйвинську Житомирського району.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи УМВС, Житомирського райвідділу міліції, УДАІ, працівники вибухово-технічної служби, представники інших правоохоронних органів.

Із приміщення дитячого садка було евакуйовано 160 осіб, з яких 130 - діти.

Експерти вибухотехнічної служби Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС разом зі службовими собаками дві години оглядали приміщення, однак вибухового пристрою не виявили.