Українці, росіяни й німці складуть словник біблеїзмів

Учені Чернівецького національного університету і Санкт-Петербурзького державного університету (СПбДУ) спільно з німецькими колегами планують скласти словник "біблійних крилатих висловів".

Як повідомляє сайт СПбДУ, українсько-російсько-німецький словник готуватиметься відповідно до угоди про співпрацю двох університетів.

Російські і українські вчені активно співпрацюють у цьому напрямі з філологами Університету імені Ернста-Морітца-Арндта в Грайфсвальді і Університету Фрайбурга.

Вибір для словника української, російської і німецької мов доктор філологічних наук, професор СПбДУ Валерій МОКІЄНКО пояснює тим, що оскільки Німеччина – країна католицька і протестантська, Україна – православна і уніатська, а Росія – православна, цікаві відмінності в біблійних висловах.

«Такого тримовного словника ще не було. Ми зможемо показати і спільність у трактуванні біблеїзмів, і, звичайно, виявити відмінності. Не випадковий і вибір наших трьох університетів: і у нас, і в Україні, і в Німеччині не лише давно цікавляться проблемою біблеїзмів, але й видані вже і монографії, і словники на дану тему. Об`єднання наших зусиль дозволить поглянути на цю тему комплексно, і водночас окреслити коло національно специфічних домінант віддзеркалення біблійних мотивів нашими мовами і культурами», - зазначив В.МОКІЄНКО.