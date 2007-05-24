Не виключено, що сьогодні Янукович виступить зі зверненням

У Кабінеті Міністрів України проходить екстрене засідання під керівництвом прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабміну, не виключено, що сьогодні В.ЯНУКОВИЧ виступить зі зверненням у зв`язку з ситуацією, що склалася в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, близько півгодини тому до будівлі уряду зайшов міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО. Відповідаючи на питання журналістів, що відбувається зараз в уряді, міністр сказав: «Не знаю, йду подивитися, хто там є».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ повернувся до Києва з Ялти, де проходить засідання глав урядів країн СНД.