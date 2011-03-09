У Криму дві жінки «відмили» 50 мільйонів

Співробітники податкової міліції Криму та Служби безпеки України ліквідували в Сімферополі підпільний конвертацій ний центр, через рахунки якого майже за два роки пройшло до 50 мільйонів гривень.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму.

«Незаконну діяльність організували дві мешканки Сімферополя, одна з яких - колишній співробітник силових структур - володіла знаннями схем ухилення від сплати податків і конвертації грошових коштів», - йдеться в прес-релізі.

На рахунки фірми надходили гроші від українських підприємств за нібито виконані послуги й придбані товари. Потім безготівкові кошти переводилися в готівку й за вирахуванням відсотка за послуги з конвертації поверталися клієнтам.

Порушено кримінальну справу за статтями «ухилення від сплати податків» і «фіктивне підприємництво» Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.