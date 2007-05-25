СБУ розслідує кримінальну справу проти Цушка

11:55, 25 травня 2007
Суспільство
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Про це повідомив Шемчук

Служба безпеки України розслідує кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА.

Віктор ШЕМЧУК
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в.о. генерального прокурора Віктор ШЕМЧУК.

Розповідаючи про підсумки наради Президента з керівниками силових структур та правоохоронних органів, В.ШЕМЧУК повідомив, що справу проти В.ЦУШКА порушено за перевищення службових повноважень. Розслідування цієї кримінальної справи доручено СБУ.

“Я думаю, що в компетенції слідчого допитувати його в якості підозрюваного і обирати щодо нього запобіжних заходів”, - сказав В.ШЕМЧУК, додавши, що вчора всі ми були свідками того, як міністр внутрішніх справ віддавав незаконні накази про штурм приміщення Генпрокуратури.

“Я думаю, що це питання часу. І певні рішення щодо нього будуть прийняті відповідно до чинного законодавства”, - зауважив в.о. генпрокурора.

 

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