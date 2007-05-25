Комуністам не дає спокою імпічмент Ющенка

Фракція КПУ виступає за необхідність розпочати процедуру імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на сесії парламенту член фракції КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Вона зазначила, що «все, що відбувається в Україні останнім часом, все, що ініціює Президент і його оточення, є грубим порушенням окремих статей і окремих положень Конституції України».

А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА також наголосила, що грубим порушенням Конституції України є сьогоднішній указ Президента про перепідпорядкування внутрішніх військ.

За її словами, «давно час розпочати процедуру імпічменту». Водночас, зазначила вона, всі розуміють, що у коаліції немає необхідних голосів для «кінцевого голосування».

Разом із тим А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА наголосила, що 226 голосів для того, щоб «сформулювати свої зауваження і претензії до Президента, є, і тому ми повинні розпочати процедуру імпічменту».

На її переконання, Президент України В.ЮЩЕНКО не виконує «більше половини» функцій, передбачених Конституцією України, або виконує їх не повною мірою.

Представниця КПУ закликала коаліцію присвятити сьогоднішнє засідання парламенту питанню про імпічмент Президента.

За її словами, необхідно «обговорити це питання і вийти на якесь рішення».

«Цього від нас чекають громадяни України – вони вимагають від нас наведення порядку», - наголосила А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА.