У львівському готелі правоохоронці затримали групу повій

У Львові працівники спецпідрозділу міліції по боротьбі зі злочинами, пов‘язаними з торгівлею людьми, у готелі «Бумеранг», що на вулиці Рудненській, затримали групу дівчат, «які надавали платні сексуальні послуги чоловікам».

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, знайомилися повії з клієнтами за допомогою розміщення анкети в інтернеті, в якій повідомлялося про надання платних послуг чоловікам та власний номер мобільного телефону, а зустрічі для «платного інтиму» призначали у готелі «Бумеранг».

Затримали правоохоронці і сутенера дівчат, яким виявився раніше судимий 27-річний львів‘янин.