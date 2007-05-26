Зустріч Ющенка з Януковичем щойно почалася і супроводжується таємницями

Зустріч Ющенка, Януковича та Мороза, про початок якої повідомлялось о 12.00, фактично тільки розпочалася, в ній не бере участі голова ВР, натомість, ймовірно бере участь голова РНБО Іван Плющ. Про це, вийшовши до журналістів повідомив заступник голови Секретаріату Ігор ПУКШИН, відмовившись повідомити склад учасників і формат зустрічі. Журналісти лише відзначили, що зустріч, яку раніше називали “консультації”, тепер фігурує як “переговори”.