У Чернівецькому прикордонному загоні - день відкритих дверей

У Чернівецькому прикордонному загоні відбувся День відкритих дверей та урочистості, під час яких кращим вартовим кордону обласна влада вручила годинники, а Чернівецька мерія премії.

Як передає кореспондент УНІАН, у Чернівецькому прикордонному загоні гостям демонстрували техніку та зброю, яку використовують прикордонники, а також умовне затримання порушника кордону службовими собаками, їх вміння виявляти наркотики тощо.

Як повідомив журналістам начальник Чернівецького прикордонного загону Сергій СТУКАЛО, торік на ділянці державного кордону на території Буковини затримано 1755 порушників законодавства, 46 незаконних мігрантів, в 2,5 тисячам мігрантам відмовлено у в’їзді, вилучено контрабандних товарів на суму понад 7 мільйонів гривень.

28 травня в Україні традиційно відзначається День прикордонника.