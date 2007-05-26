Шемчук відмінив всі накази Піскуна і розподілив обов`язки керівників ГПУ

Виконувач обов’язків генерального прокурора України Віктор ШЕМЧУК відмінив всі накази генерального прокурора, видані після колегії ГПУ 24 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШЕМЧУК повідомив сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

«В ГПУ видавалось ряд наказів, розпоряджень, вказівок особою, яка не в праві була цього робити. Мною був підписаний наказ відповідно до указу Президента від 24.05.07 скасовувати всі накази, розпорядження та вказівки, видані від імені Генерального прокурора України після оприлюднення на колегії ГПУ Указу Президента (про звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генпрокурора – УНІАН)», - сказав В.ШЕМЧУК.

Він зазначив, що цей наказ доведено до всіх керівників і працівників апарату ГПУ, прокурорів областей, прокурорів м. Києва та м. Севастополь, прокурора АРК, військових прокурорів та прокурорів Військово-Морських Сил.

В.ШЕМЧУК також повідомив, що підписав наказ про розподіл обов’язків між керівниками ГПУ. Так, за собою він залишив управління Головним управлінням організаційно-правового і кадрового забезпечення, Головним управлінням нагляду за додержанням законів при впровадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства, Управлінням внутрішньої безпеки і боротьби з корупцією в органах прокуратури України.

Крім цього, заступнику генпрокурора України Миколі ГОЛОМШІ підпорядковується Головне слідче управління, заступнику генпрокурора Віктору ПШОНЦІ підпорядковано Міжнародно-правове управління та Управління розгляду загальних звернень громадян та виконання особливих доручень Генпрокурора, заступнику генпрокурора Ренату КУЗЬМІНУ підпорядковується Управління справами, відділ фінансування та бухгалтерського обліку та взаємодія з КМУ щодо фінансування генпрокуратури.

Також В.ШЕМЧУК підкреслив, що він відмінив розпорядження про звільнення М.ГОЛОМШІ з посади заступника генпрокурора.