Профільний комітет ВР рекомендує дати згоду на арешт трьох суддів

Комітет Верховної Ради з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти рішення про надання згоди на арешт (взяття під варту) трьох суддів, які звинувачуються у корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні комітету.

Зокрема, за взяття під варту суддів Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області подружжя К. одноголосно проголосували 16 членів комітету.

Як свідчить подання Генеральної прокуратури України, внесене до Верховної Ради та підтримане головою Верховного Суду, суддя К., розглядаючи справи про адміпорушення, умисно називав порушникам завідомо завищені суми штрафів і приймав ці штрафи особисто. Після цього виносив постанову про накладення на порушника мінімального штрафу та сплачував його. Різниця осідала у кишені судді. Матеріали справи свідчать про умисний системний характер суддівських оборудок. У такий спосіб суддя К. «виніс рішення» стосовно 56 осіб, заволодівши їхніми коштами у особливо великих розмірах. К., за інформацією слідчих, вимагала та отримала хабара у громадянки за «пом’якшення» вироку для її сина

У поданні наголошується, що судді К., зловживаючи наданим Законом України «Про статус суддів» правом недоторканності та ігноруючи вимоги кримінально-процесуального законодавства України про обов`язковість явки на допит за викликом слідчого, без поважних причин впродовж семи років не з`являються на виклик слідчого до прокуратури Запорізької області та всіляко ухиляються від проведення з ними слідчих дій.

Крім того Комітетом було прийнято аналогічне рішення стосовно судді Кодимського районного суду Одеської області С., який звинувачується за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Йому інкримінують вимагання та одержання хабара (п`ять доведених епізодів), тиск та залякування свідків, примушування їх до неправдивих свідчень у суді. Подання на арешт (взяття під варту) цього судді надійшло від судді Апеляційного суду Вінницької області, який розглядає справу відносно судді С.

Як зазначається у поданні, суддя Апеляційного суду Вінницької області С. має реальну можливість перешкоджати та перешкоджає суду встановленню істини у справі. За подання до ВР на арешт цього суді проголосували 14 членів комітету із 16 присутніх, двоє — утримались.

У четвер, 17 березня, доповідачем з цих питань у ВР буде народний депутат, голова Комітету ВР з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ.

«Як сьогодні було відзначено на засіданні комітету, слідство велося мляво. Протягом п`яти років з`ясовували ситуацію чи можна залучати суддю до відповідальності чи ні (щодо суддів К. - УНІАН). Я думаю, що не з цим пов`язано. Я думаю, що пов`язано з тим, що були посадові особи, ймовірно і в суді і в прокуратурі, які покривали суддів-хабарників”, - сказав журналістам С.КІВАЛОВ. Він зазначив, що усім трьом суддям загрожує до 10 років ув`язнення.