Ліфт у приватному будинку вбив 10-річного хлопчика

13:33, 28 березня 2011
Суспільство
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Трагедія у Чернівцях

У Чернівцях вантажним ліфтом, встановленим без дозволу відповідних служб у новозбудованому приватному триповерховому будинку, смертельно травмовано дитину.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, трагедія сталася 26 березня. 10-річного сина будівельника затиснуло ліфтом під час підйому з підвального приміщення на перший поверх. Внаслідок отриманих травм хлопчик помер на місці.

Вантажний ліфт, який служив для підйому вантажів з підвалу на перший поверх будинку, за попередніми даними, був встановлений і експлуатувався без належного документального оформлення.

Прокуратура Першотравневого району Чернівців порушила кримінальну справу стосовно приватного підприємця, який влітку минулого року розпочав будівництво будинку, де встановлений ліфт, і який досі не зданий в експлуатацію належним чином, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівельних споруд).

 

 

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