Єпископ УПЦ вважає гріхом наклейки з іконами на крашанках

Єпископ Володимир-Волинський і Ковельський НИКОДИМ вважає гріхом і блюзнірством наклейки із святими іконами для прикрашання великодніх крашанок.

Про це йдеться у його зверненні до віруючих, повідомили УНІАН у прес-службі Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

"Незабаром усі ми будемо святкувати свято свят - Великдень. Традиційним атрибутом Великодня здавна є розфарбовані яйця - крашанки і писанки, - йдеться у зверненні. - Наші предки прикрашали писанки мистецькими візерунками, зображенням квітів, тварин, пейзажів. В цю творчу і копітку роботу вкладали душу, щоб у такий спосіб прославити Воскресіння Христове".

При цьому єпископ висловив жаль з приводу того, що традиційне мистецтво писанкарства забувається в Україні, "на заміну йому прийшли потворні пластикові наклейки, що з'являються на прилавках у передвеликодні дні".

"Серед великого асортименту наклейок є такі, що містять зображення ікон Господа Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці, ангелів та святих угодників. Прикрашені таким чином яйця потім споживаються, а священні зображення зриваються і викидаються в смітник. Люди святкують Воскресіння Христове і, одночасно, попирають Його святий Лик", - підкреслив він.

Архієрей закликав віруючих утриматися від використання таких прикрас та роз'яснити позицію церкви продавцям цих товарів.

"Є великий вибір наклейок із зображеннями квітів, узорів, храмів - використовуйте їх. А ще краще - зберіться в сімейному колі, засвітіть свічку і напишіть наших традиційних українських писанок, розповідаючи діткам про Воскресіння Христове", - зазначив єпископ.