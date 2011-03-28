У Києві продавали препарати для схуднення із вмістом наркотиків

У Києві правоохоронці вилучили препарати для схуднення, що містять заборонену до обігу наркотичну речовину “сибутрамін”.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції.

Зокрема, за їх даними, збут наркотичних та психотропних засобів через мережу Інтернет було задокументовано відділом боротьби з незаконним обігом наркотиків Подільського райуправління міліції.

Всього вилучено близько 7 тис. капсул препаратів різноманітних найменувань (1008 капсул «Кан Мей», 1602 – «Ліда», 28 упаковок «Китайські кавові боби», 1020 капсул «Pihcappic», 1332 – «Дровь кюсю», 150 капсул «Фрукты, терять в весе», 1500 - «Золотой шарик»).

Товар надходив з Китаю та розповсюджувався на території України.

Наразі затримано двох жінок – кур’єра офісу, в якому здійснювався продаж, та оператора сайту, яка безпосередньо приймала замовлення від клієнтів. В подальшому міру покарання цим жінкам визначатиме суд.

Працівники відділу БНОН Подільського райуправління міліції займаються встановленням особи власника цього бізнесу. За словами однієї із затриманих відомо, що підприємець сам залежний від препаратів, котрі реалізовував. Чоловік постійно вживає капсули для схуднення, через що вже має безліч проблем зі здоров’ям, зазначили в міліції.