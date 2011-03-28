Двох міліціонерів піймали на шахрайстві і підробці документів
За місцем проживання провели обшуки
Співробітники Управління з боротьби з організованою злочинністю кримської міліції затримали двох співробітників міліції за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтями «шахрайство» і «підробка документів».
Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Криму, співробітники кримської міліції були затримані 25 березня.
«Міліціонери затримані в рамках розслідування Генеральною прокуратурою України кримінальної справи за звинуваченням громадянина в заволодінні грошовими коштами і цінностями в особливо великих розмірах», - говориться в прес-релізі.
Суд обрав правоохоронцям запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
За місцем проживання міліціонерів проведено обшуки.