Двох міліціонерів піймали на шахрайстві і підробці документів

Співробітники Управління з боротьби з організованою злочинністю кримської міліції затримали двох співробітників міліції за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтями «шахрайство» і «підробка документів».

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Криму, співробітники кримської міліції були затримані 25 березня.

«Міліціонери затримані в рамках розслідування Генеральною прокуратурою України кримінальної справи за звинуваченням громадянина в заволодінні грошовими коштами і цінностями в особливо великих розмірах», - говориться в прес-релізі.

Суд обрав правоохоронцям запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

За місцем проживання міліціонерів проведено обшуки.