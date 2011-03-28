Кабмін може поставити хрест на фондовому ринку?

У разі створення центрального депозитарію (ЦД) на базі Національного депозитарію України (НДУ) у сфері депозитарних послуг буде створений монополіст, що негативно позначиться на роботі вітчизняного фондового ринку та його суб`єктів. Таку думку висловив в інтерв’ю УНІАН виконавчий директор інвестиційної компанії "Он-Лайн Капітал» Сергій Кондрашов, коментуючи намір уряду створити центральний депозитарій на базі НДУ.

«Створення центрального депозитарію на основі Нацдепозитарію просто задавить бізнес і фондовий ринок. Сьогодні у його учасників є варіанти – куди звернутися, а так варіантів просто не буде », - заявив С. Кондрашов.

Підтримує цю точку зору і директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін, який вважає, що запланований Кабміном варіант створення ЦД свідчить про лобіювання інтересів окремих бізнесменів, а результатом реалізації намірів уряду стане крах вітчизняного фондового ринку. «По суті те, що зараз відбувається, говорить про те, що держава діє на користь кланів та фінансово-промислових груп, які стоять за Національним депозитарієм України. Ми в результаті цього можемо поставити хрест на фондовому ринку. Він не буде розвиватися. Клани отримають контроль над акціонерним капіталом. Це безпрецедентно. Це все може призвести до повного колапсу фондового ринку », - вважає О. Соскін.

На думку С. Кондрашова, доцільним було б створення ЦД на базі Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП). «Якщо створювати центральний депозитарій, то це треба було робити на основі Всеукраїнського депозитарію цінних паперів, оскільки це комерційна компанія, а не державна, і вона набагато краще буде ставитися до своїх клієнтів і не гальмувати розвиток фондового ринку», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого 2011 р. заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Віктор ІВЧЕНКО звернувся до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з пропозицією створити Центральний депозитарій України на базі Національного депозитарію України. 28 лютого 2011 р. прем`єр затвердив склад оргкомітету та заходи щодо створення Центрального депозитарію. До цієї групи не увійшли представники Всеукраїнського депозитарію цінних паперів, створеного операторами фондового ринку.