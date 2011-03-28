За рік на кордоні з Польщею завернули майже 12 тисяч українців

Минулого року прикордонники не впустили до Польщі 11,8 тисяч громадян України, що на тисячу людей, або 8% менше, ніж 2009 року.

За даними Адміністрації у справах іноземців Польщі, які має у своєму розпорядженні УНІАН, українці становили найчисленнішу групу серед громадян інших держав, яким було відмовлено у в’їзді до Польщі та які отримали близько половини усіх відмов.

Кількість відмов у в’їзді до Польщі, яка з кінця 2007 року входить до Шенгенської зони, всім іноземцям торік зменшилася до близько 24 тисяч з майже 27 тисяч попереднього року.

Близько 20% усіх відмов отримали громадяни Білорусії, 15% - Росії та 12% - Грузії.

На громадян інших держав припало менше 3% відмов.

За даними польських прикордонників, якими володіє УНІАН, торік вони затримали в країні, на зовнішньому та внутрішніх кордонах Польщі близько 2,3 тисяч іноземців, які порушили правила перебування, 1,3 тис. з яких були українцями.

850 громадян України було затримано на польсько-українському кордоні, більш як 400 - у прикордонних районах Польщі з іншими державами-членами Євросоюзу - найбільше поблизу Чехії та Німеччини.

Довідка УНІАН. Працівники прикордонної служби мають право не впустити в країну іноземця, навіть якщо він має візу, у разі виникнення підозри, що віза отримана неправомірно, особа не має достатньої кількості грошей або у неї не вистачає додаткових документів, що підтверджують ціль поїздки.

Громадяни України зазвичай отримають найбільше віз серед інших громадян, що приїжджають до Польщі: минулого року українці отримали 450 тисяч віз, це у більш як двічі перевищує кількість віз, виданих білорусам, які зайняли друге місце.