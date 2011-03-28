Директор Кременчуцького НПЗ: рішення суду призведе до краху галузі

Директор Кременчуцького нафтопереробного заводу (НПЗ) Павло ОВЧАРЕНКО вважає, що відміна Окружним апеляційним судом Києва рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про початок розслідування ситуації на ринку нафтопродуктів, результатом якого може бути введення захисних мит на їх імпорт до України, негативно позначиться на ситуації в нафтопереробній галузі країни.

Про це він заявив в коментарі УНІАН.

П.Овчаренко повідомив, що рішення з цього питання суд може прийняти вже у вівторок, 29 березня.

«Якщо судом буде ліквідовано рішення Міжвідомчої комісії, то це призведе до краху всієї нафтопереробної галузі країни», - заявив П.Овчаренко.

Він зазначив, що ліквідації рішення комісії добивається Асоціація «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів».

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2011 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо збільшення об`ємів імпорту нафтопродуктів до України, результатом якого може стати введення мит на паливо.

Спочатку за введення мит виступали Міненерговугілля і нафтопереробники, вважаючи дискримінаційними умови конкуренції з НПЗ з країн Митного союзу, зокрема, Білорусі. Тим часом, звернення нафтопереробників до уряду містить вимогу ввести мита на постачання з усіх напрямів і на весь спектр нафтопродуктів, що випускаються, незалежно від частки їх імпорту в балансі українського ринку.

18 березня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на зустрічі з представниками британського бізнесу заявив, що вважає невчасним введення мит на імпорт нафтопродуктів.