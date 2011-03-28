До 30-кілометрової зони ЧАЕС прямують сотні туристів

На Чорнобильській АЕС фіксують збільшення кількості відвідувачів зони відчуження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Дмитро БОБРО.

Він нагадав, що зараз встановлено порядок відвідування зони відчуження. Зокрема, більш чітко розписаний порядок того, як кожна пересічна людина може відвідати цю зону.

Відповідаючи на запитання журналістів про кількість відвідувачів зони відчуження, Д.БОБРО сказав, що ще декілька місяців тому їх було десятки туристів на тиждень. Однак зараз, за його словами, потік відвідувачів зростає і становить вже сотні людей на тиждень. Фахівець пов’язує це з наближенням 25-ї річниці з дня аварії на ЧАЕС.