Губернатор: у боротьбі з корупцією немає "своїх" і "чужих"

Голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН заявляє, що в області буде викорінено корупцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, коментуючи затримання правоохоронцями одного із керівників управління ОДА під час отримання хабара.

Він наголосив, що до відповідальності притягуватимуть винних незалежно від партійної приналежності чи рівня посади.

«На прикладі Тернопільської області можна побачити – безкомпромісна боротьба з корупцією розгортається на усіх рівнях: від сільської ради до районної та обласної адміністрацій. У цій боротьбі немає поділу на «своїх» та «чужих». Перед законом усі рівні», – запевнив В.ХОПТЯН.

Як повідомляв УНІАН, у січні на Тернопільщині при отриманні 276 тис. грн. хабара було затримано голову райдержадміністрації, а наприкінці минулого тижня – заступника начальника одного з управлінь облдержадміністрації за отримання частини від 1 тис. доларів хабара.