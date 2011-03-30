300 військових містечок будуть збудовані "по-швидкому"

У Миколаєві, неподалік від території аеромобільної бригади, «швидким» методом буде збудоване військове містечко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у Миколаєві міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ.

«Нещодавно ми у Гостомелі під Києвом закладали перший камінь під прискорене будівництво житла, - сказав міністр. – Там за 4 місяці будуватиметься будинок на 120 квартир. Так зване військове містечко. Ось 300 таких військових містечок буде збудовано в Україні. Я думаю, що такий мікрорайон буде збудований поблизу аеромобільної бригади, яка базується у Миколаєві».

М.ЄЖЕЛЬ також розповів, що приїхав до Миколаєва, щоб вирішити питання будівництва житлового будинку на 50 квартир для військових в Очакові, передачі у комунальну власність 7 будинків військовослужбовців, виділення землі під кладовище, а також вирішити питання про будівництво з пайовою участю нового мікрорайону для військовослужбовців, який будуватиметься прискореним способом.

У Миколаєві М.ЄЖЕЛЬ відвідав Державне підприємство «Суднобудівний завод ім. 61-го комунара», де з керівництвом обговорив подальшу долю крейсера «Україна». У ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» ознайомився з технічними можливостями будівництва кораблів класу «корвет» проекту 58250. В Очакові міністр оглянув місце будівництва будинку для військовослужбовців.