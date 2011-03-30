Кабмін сьогодні продовжить дію квот на експорт зерна

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує ухвалити рішення про продовження квотування експорту зернових до 30 червня.

Про це УНІАН повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Квоти будуть до 1 липня, після 1 липня квот не буде», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він відзначив, що уряд сьогодні також висловить свою позицію щодо необхідності ухвалення в другому читанні законопроекту про продаж квот на аукціоні.

«Квоти, які виділять, продаватимуться на аукціоні прозоро, чисто і красиво, – як хочуть зернотрейдери», - сказав міністр.

Водночас він повідомив, що обсяги виділення квот не зміняться, проте обсяг квот на експорт кукурудзи буде збільшено на 2 млн. тонн.

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що замінювати квотування експорту експортними митами недоцільно. «Я не думаю, що це ефективніший метод», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує продовжити дію квот на експорт зернових до 30 червня.

Відповідний проект постанови розміщено на сайті Мінекономрозвитку.

Разом з цим, документом пропонується збільшити обсяги експортної квоти на кукурудзу на 2 млн. тонн.

У Мінекономрозвитку вважають, що скасування обмежень на експорт зернових культур призведе до значного їх подорожчання на внутрішньому ринку, що вплине на вартість практично всього спектру продовольчих товарів, сировини у виробництві хлібобулочних виробів і кормів у виробництві м`яса, м`ясопродуктів і яєць.

Нагадаємо, 29 березня перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА повідомила, що Україна має намір замінити заходи нетарифного регулювання ринку зерна (квотування експорту) заходами тарифного регулювання.

«31 березня закінчується дія квот на експорт зерна, і Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає підготувати відповідний акт, згідно з яким, якщо потрібні обмеження, то це будуть не квоти, а митні заходи», - сказала І.АКІМОВА.

Водночас на засіданнях 21 і 23 березня Кабінет міністрів розглядав законопроект про введення експортного мита на зерно замість квотування експорту.

Документом, який було розроблено Міністерством фінансів, пропонувалося ввести експортні мита на пшеницю, суміш пшениці і жита, полбу - 9%, ячмінь - 14%, кукурудзу - 12%.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України 4 жовтня 2010 року встановив до кінця року квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби обсягом 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн, гречки - 1 тис. тонн.

8 грудня 2010 р. режим квотування було продовжено до кінця березня 2011 року, а розмір квот збільшено на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшено на 500 тис. тонн - до 1 млн. тонн, кукурудзи - на 1 млн. тонн - до 3 млн. тонн.

26 січня 2011 року міністр агрополітики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд України розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшениці і 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи.

22 лютого він повідомив, що Міністерство аграрної політики і продовольства планує дати остаточну відповідь з приводу ситуації з квотуванням зерна у першій декаді березня після того, як буде завершено аналіз залишків зерна в Україні.

Зернотрейдери Євросоюзу і США висловлюють занепокоєння у зв`язку з втручанням держави в роботу зерноринку, введенням квот і непрозорим їх розподілом.