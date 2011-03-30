У Кривому Розі солдат покінчив життя самогубством

Причини розслідує прокуратура

У Кривому Розі солдат строкової служби однієї з військових частин 28 березня покінчив життя самогубством. Про це УНІАН повідомили у Дніпропетровському регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України. За інформацією медіа-центру, трагедія сталася вночі 28 березня, коли рядовий ніс службу. Причини й обставини доручено розслідувати прокуратурі Криворізького військового гарнізону.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter