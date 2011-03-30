У Кривому Розі солдат покінчив життя самогубством

11:11, 30 березня 2011
Суспільство
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Причини розслідує прокуратура

У Кривому Розі солдат строкової служби однієї з військових частин 28 березня покінчив життя самогубством.

Про це УНІАН повідомили у Дніпропетровському регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

За інформацією медіа-центру, трагедія сталася вночі 28 березня, коли рядовий ніс службу.

Причини й обставини доручено розслідувати прокуратурі Криворізького військового гарнізону.

 

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