У Кривому Розі солдат покінчив життя самогубством
11:11, 30 березня 2011Суспільство
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Причини розслідує прокуратура
У Кривому Розі солдат строкової служби однієї з військових частин 28 березня покінчив життя самогубством.
Про це УНІАН повідомили у Дніпропетровському регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.
За інформацією медіа-центру, трагедія сталася вночі 28 березня, коли рядовий ніс службу.
Причини й обставини доручено розслідувати прокуратурі Криворізького військового гарнізону.
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