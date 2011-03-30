Перекинулася маршрутка Київ-Суми: двоє поранених

У центрі міста Суми перекинувся пасажирський мікроавтобус, який виконував рейс із Києва.

Як повідомили УНІАН у відділі ДАІ УМВС України в Сумській області, ДТП сталося вчора, 29 березня. Проїхавши перехрестя, мікроавтобус "Мерседес" несподівано виїхав на тротуар, де збив дерево і перекинувся. До своєї кінцевої зупинки він не доїхав всього кілька сотень метрів.

В результаті аварії постраждали двоє пасажирів: в одного з них травмоване обличчя, в іншого - плече та гомілка. Обох постраждалих доставлено до медичних закладів обласного центру.

За попередніми даними, аварія трапилася через те, що водій мікроавтобуса заснув за кермом автомобіля.

Співробітники ДАІ ведуть за фактом ДТП перевірку.