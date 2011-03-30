Патріарх Єрусалимський вірить у гармонію різних конфесій в Україні

Засновник і член Стратегічної ради Інституту прав людини і запобігання екстремізму і ксенофобії, народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН пропонує щорічно проводити в Україні форум, присвячений питанням співіснування різних релігій.

Про це він заявив, підбиваючи підсумки Міжнародної конференції "Світові релігії й громадянське суспільство в боротьбі з ненавистю і екстремізмом", організованої Інститутом прав людини і запобігання екстремізму і ксенофобії, що відбулася в Києві 28-29 березня.

У переданому УНІАН повідомленні прес-служби Інституту прав людини і запобігання екстремізму і ксенофобії, зокрема, зазначається, що в конференції взяли участь провідні іноземні експерти, релігійні та громадські діячі, доповіді яких були присвячені запобіганню національній ненависті. На запрошення О.ФЕЛЬДМАНА – ініціатора проведення конференції, до Києва спеціально прибув Патріарх Єрусалимський ФЕОФІЛ III. Відзначаючи важливість того, що відбувається, Патріарх Єрусалимський, зокрема, сказав: «Події, які сьогодні відбуваються в Києві, сподіваюся, матимуть значення як для міста, так і для країни. Вірю, що Україна стане прикладом гармонійного існування на одній землі різних конфесій».

У свою чергу Блаженніший Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР наголосив, що «ми повинні зробити одностайну заяву про те, що екстремізм, ненависть, нетерпимість і ксенофобія не відповідають жодній з релігійних систем».

Запрошений на конференцію заступник муфтія Татарстану Валіулла ЯКУПОВ також заявив, що повністю розділяє одну з головних тез конференції про те, що «окремо якась конфесія чи навіть держава не в змозі справитися з екстремізмом. І коли сили зла консолідуються - необхідно об`єднатися і нам».

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що конференція стала безпрецедентною подією в історії сучасної України, оскільки в Києві вперше відбулися заходи подібного рівня і значення. «Я дуже радий, що в нашій країні з`явилася можливість провести важливий захід. Саме завдяки тому, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ по-справжньому віруюча людина, йому близькі ті питання, які обговорювалися на нашому форумі», - сказав ініціатор конференції.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, Україна гідна того, щоб стати місцем проведення щорічного форуму, присвяченого питанням співіснування різних релігій, релігійних і світських грома