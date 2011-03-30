Як має виглядати Центральний депозитарій, учасників ринку не спитали

При створенні Центрального депозитарію на базі Національного депозитарію України (НДУ) не виключена можливість прямого адміністративного втручання.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Наглядової ради Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП) Василь РОГОВИЙ.

«Ми оцінюємо ситуацію (навколо створення Центрального депозитарію – УНІАН) як надзвичайно серйозну, непрозору, коли всі депозитарні активи, які перебувають сьогодні на обслуговуванні у ВДЦП, можуть бути переведені шляхом прямого адміністрування в Національний депозитарій України», – відзначив він.

«Центральний депозитарій, створений у такий спосіб, буде непрозорим, а одержана у такий спосіб інформація використовуватиметься не за призначенням», – додав В.РОГОВИЙ.

ВДЦП також звернувся до всіх акціонерів щодо тієї ситуації, яка сьогодні склалася у зв`язку зі створенням центрального депозитарію.

Голова Наглядової Ради ВДЦП також відзначив, що оскільки за НДУ буде закріплена монополія на ринку депозитарних послуг після створення Центрального депозитарію на його базі, держрегулятор може відкликати ліцензію ВДЦП на ведення депозитарної діяльності.

Він також нагадав, що відповідно до меморандуму з МВФ було вирішено, що в Україні буде створений Центральний депозитарій на підставі двох діючих на сьогодні депозитаріїв.

За словами керуючого директора інвестиційної групи «Універ» Олексія СУХОРУКОВА, створення депозитарію на базі НДУ фактично стане кроком назад для всього фондового ринку. «Бізнес буде перетягнуто в НДУ. Як він там буде реалізований - є серйозним питанням. Є багато підстав вважати, що це робитиметься неякісно», - наголосив він.

За інформацією віце-президента Центру досліджень корпоративних відносин Вячеслава БУТКА, відповідно до проведеного центром опитування, більшість діючих на ринку суб`єктів висловлюються за створення Центрального депозитарію на базі ВДЦП. Загалом, за його інформацією, в дослідженні брали участь 22 суб`єкти фондового ринку. Учасники ринку також відзначили, що ніхто не питав їх думки про те, як має виглядати Центральний депозитарій.

Як повідомляв УНІАН, у рамках програми взаємодії України з МВФ 10 грудня 2010 року був підписаний договір, відповідно до якого Україна зобов`язалася в 2011 році створити єдиний Центральний депозитарій, який повністю відповідатиме міжнародним стандартам, управлятиметься прозоро, базуватиметься на принципах корпоративного управління, що забезпечують збалансоване представництво інтересів учасників ринку і держави, тобто на базі ВДЦП. Участь держави мала полягати винятково у створенні ефективної законодавчо-нормативної бази. Фінансування Центрального депозитарію за рахунок державних коштів має бути зведене до мінімуму.

4 лютого 2011 року заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій і інформатизації Віктор ІВЧЕНКО звернувся до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з пропозицією створити Центральний депозитарій України на базі Національного депозитарію України.

28 лютого 2011 року прем`єр затвердив склад оргкомітету й заходи зі створення Центрального депозитарію на базі Національного депозитарію України. До даної групи не ввійшли представники Всеукраїнського депозитарію цінних паперів, створеного операторами фондового ринку.

Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон ТЕФТ у листі до віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА відзначав, що створення Центрального депозитарію на базі ВАТ «Національний депозитарій України» суперечить домовленостям між урядом України і МВФ щодо створення Центрального депозитарію цінних паперів.