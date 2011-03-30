Жінка насмерть збила свого батька, не впізнавши його на дорозі
На пошуки знадобилися дві години
У Львові жінка, перебуваючи за кермом автомобіля, на смерть збила свого батька.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної автоінспекції у Львівській області.
Зокрема, як розповіли в УДАІ, сьогодні близько 14.30 їм надійшло повідомлення про те, що на об’їзній дорозі Львова при виїзді з вул. Городоцької невідомий водій скоїв наїзд на 56-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Водій з місця ДТП втік.
Після цього в ході оперативних заходів було встановлено, що на один із автосервісів у Львові близько 16.00 з розбитим лобовим склом, що могло бути характерним для ДТП, заїжджав автомобіль «Шевроле-Авео», червоного кольору, за кермом якого перебувала жінка.
Коли встановили особу і затримали жінку-водія, то з’ясувалося, що вона скоїла наїзд на власного батька, про що навіть не здогадувалася.
Зараз 34-річна жителька Львова перебуває в шоковому психологічному стані, зазначили в ДАІ.
За фактом ДТП ведеться розслідування.