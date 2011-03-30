Вибухом у п'ятиповерхівці пошкоджено фасад і внутрішні конструкції

У місті Маріуполь Донецької області сьогодні ввечері стався вибух у п’ятиповерховому будинку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, одна особа постраждала. Внаслідок вибуху пошкоджено фасадні та внутрішні конструкції двох квартир.

Вибух стався близько 18.00 на п’ятому поверсі житлового будинку, який розташовано на проспекті Будівельників.

На місці пригоди працюють оперативні працівники МНС та Міністерства внутрішніх справ.