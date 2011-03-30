РНБО під головуванням Януковича розгляне безпеку на АЕС

Наступної п`ятниці

8 квітня під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України. Як повідомили УНІАН в Апараті РНБО, на засіданні розглядатимуться питання підвищення безпеки атомних електростанцій України, а також державної політики щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

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