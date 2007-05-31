Депутати визнали неадекватними дії “Беркута”

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності визнав дії співробітників органів внутрішніх справ під час подій, які сталися 27 травня на НСК "Олімпійський" під час футбольного матчу, такими, що є неадекватними існуючій загрозі громадському порядку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради.

За даними прес-служби, таке рішення було прийнято після того, як члени профільного комітету заслухали інформацію міністра внутрішніх справ України з приводу подій під час футбольного матчу.

Також члени Комітету обговорили подробиці подій 27 травня та заслухали пояснення заступника міністра внутрішніх справ з приводу даної ситуації.

Після тривалої дискусії члени Комітету прийняли рішення звернутися до Генеральної прокуратури України з проханням дати правову оцінку подіям, які сталися 27 травня на НСК "Олімпійський" в місті Києві.

Комітет рекомендує міністру внутрішніх справ провести розслідування з метою притягти до належної відповідальності осіб, які винні у цих подіях.

Як повідомлялося, під час футбольного матчу “Динамо”-“Шахтар”, за яким з трибуни спостерігали прем`єр-міністр і Президент України, сталися зіткнення між “Беркутом” і фанатами “Динамо”. Як стверджують уболівальники, бійка і побиття міліцією сотень людей (зокрема жінок і дітей) почалися після того, як на трибунах було запалено файери.

За протиправні дії і непокору працівникам міліції було затримано 22 особи.