Чи подорожчають сигарети через обов'язкові кольорові малюнки

Нанесення на пачки сигарет ілюстрацій, що застерігають про шкоду куріння, істотно не відіб`ється на роздрібній ціні сигарет.

Про це сказав у коментарі кореспонденту УНІАН директор із корпоративних питань компанії Imperial Tobacco в Україні Юрій КИШКО.

«Внесення змін до упаковки з урахуванням розміщення кольорових застережливих картинок значно не вплине на кінцеву роздрібну ціну сигарет», - сказав він.

На думку начальника відділу корпоративних зв`язків „Брітіш Амерікан Тобакко Україна” Андрія КРИЛЯ, зміна упаковки все-таки призведе до додаткових витрат. «Проте як це вплине на кінцеву ціну сигарет, говорити дуже рано, тим більше що ціноутворення – це комплексний процес, на який впливає багато чинників», - зазначив він.

У свою чергу директор із корпоративних зв`язків "Філіп Моріс Україна" Костянтин РЯБЕНКО повідомив: «Ми вже починаємо підготовку до нанесення на упаковку додаткових медичних попереджень».

Із приводу ефективності таких заходів Ю.КИШКО зазначив, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, 93% дорослого населення України обізнані про ризики куріння, тому кольорові картинки навряд чи стануть стимулом для відмови від куріння серед дорослих курців. «Крім того, впродовж декількох останніх років усі легально вироблені сигарети в Україні маркіруються достатньо об`ємним текстовим попередженням у чорній рамці, яке займає 30% поверхні двох великих сторін пачки з ротацією 7-ми різних повідомлень про шкоду куріння. Текстові попередження достатньо інформативні й переконливі, тому ми не вважаємо, що картинки на пачках можуть вплинути на обсяги споживання», - сказав він.

«Якщо говорити про те, наскільки поширена ця практика в світі, то переважна більшість країн використовують текстові попередження, аналогічні діючим сьогодні в Україні. У США, наприклад, і зовсім медичні попередження наносяться на бічну поверхню пачки без обмежень за розміром і кольором, а рівень розповсюдження куріння там набагато нижчий, ніж у сусідній Канаді, де вже 10 років друкуються такі картинки як попередження», - додав Ю.КИШКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України зобов`язав виробників тютюнових виробів розміщувати на пачках сигарет малюнки-попередження.

Із 30 вересня 2012 р. виробникам і імпортерам буде заборонено поставляти на ринок тютюнові вироби без нових попереджень.