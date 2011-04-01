У Києві трамвай зійшов з колії
12:59, 01 квітня 2011Суспільство
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Неподалік від метро «Контрактова площа»
Сьогодні у Києві на вулиці Глибочицькій, неподалік від станції метро «Контрактова площа», зійшов з колії трамвай №14, який рухався у напрямку Нижнього Валу.
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м.Києва, ДТП сталася близько 8-ї години ранку.
За попередніми даними, водій трамвая, під`їжджаючи до зупинки, раптово загальмувала, при цьому задня колісна пара трамвая зійшла з рейок.
Ніхто не постраждав. Рух трамваїв тимчасово призупинено, ведуться відновлювальні роботи.
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