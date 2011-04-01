У Севастополі викрито групу хабарників

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Севастополі спільно з міською прокуратурою викрили організовану злочинну групу, учасники якої систематично вимагали хабарі від бізнесменів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, до складу ОЗГ увійшли заступник керівника управління і троє інспекторів відділу однієї з інспекцій Державного басейного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання риболовства в АРК.

Встановлено, що зловмисники, користуючись своїм службовим положенням, на території Криму і Севастополя систематично вимагали гроші у приватних підприємців. Протягом лютого-березня посадовці вимагали та брали в них хабарі за невжиття заходів по виявлених у ході перевірок порушеннях господарської діяльності.

Оперативниками УБОЗ задокументовано 11 фактів отримання хабарів.

30 березня при одержанні 15 тисяч гривень здирники були затримані.

За вказаний період учасники злочинної групи встигли отримати майже 40 тисяч гривень хабарів.

Під час обшуків у службових кабінетах та місцем проживання затриманих правоохоронці вилучили майже 50 тисяч гривень. Походження цих коштів встановлюється.

Відносно фігурантів прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі.