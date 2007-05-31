Мартинюк запросив БЮТ і Нашу Україну порадитися
19:42, 31 травня 2007Суспільство
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У ВР продовжено перерву
У вечірньому засіданні Верховної Ради України продовжено перерву.
Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК попросив лідерів фракцій «Наша Україна» та БЮТ взяти участь в переговорах для узгодження позицій щодо законопроектів, які передбачається розглянути.
Як повідомляв УНІАН, близько 18.30 у роботі Верховної Ради України було оголошено перерву до 19.00.
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