Мартинюк запросив БЮТ і Нашу Україну порадитися

У вечірньому засіданні Верховної Ради України продовжено перерву.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК попросив лідерів фракцій «Наша Україна» та БЮТ взяти участь в переговорах для узгодження позицій щодо законопроектів, які передбачається розглянути.

Як повідомляв УНІАН, близько 18.30 у роботі Верховної Ради України було оголошено перерву до 19.00.