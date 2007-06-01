Мороз сподівається уникнути вето

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сподівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише внесені парламентом зміни до закону про вибори народних депутатів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України сказав під час зустрічі з представниками дипломатичних місій.

За його словами, можливо, Президенту України «якісь норми законів не зовсім будуть подобатися, але він також повинен виходити з об’єктивних умов – парламент має своє лице і він приймає рішення на основі своїх переконань». «Може якась норма закону Президенту не подобатиметься, але, йдучи назустріч потребам суспільним, коли виникає необхідність проведення виборів, треба, щоб цей закон працював», - зазначив О.МОРОЗ. Він висловив сподівання, що «Президент прислухається до нашого підходу, бо він демократичний і відповідає принципам захисту прав людини і принципам демократії».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» та деяких інших законодавчих актів України» (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради та заміщення народних депутатів, повноваження яких були достроково припинені).

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосував 251 із 402 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Даним законопроектом передбачено, зокрема, що позачергові вибори депутатів визнаються такими, що не відбулися, якщо у них взяло участь менше половини від кількості виборців, включених до списків виборців. Також законопроектом передбачено, що при проведені позачергових виборів відкріпні посвідчення не виготовляються та не використовуються.

Крім того, передбачено, що органи державної прикордонної служби за три дні до дня виборів подають до окружних виборчих комісій відомості про осіб, які зареєстровані у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, фактично перетнули державний кордон і на момент подання відомостей відсутні дані про їх повернення на територію України.

Також законопроектом передбачено виключити норму, яка діє у чинному законі, про те, щоб партія (блок), яка висувала кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів вважається необраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як народного депутата (тобто йдеться про «обнулення» списків партій та блоків – УНІАН).

Даним законопроектом також визначено особливості утворення виборчих комісій на позачергових виборах. Зокрема, передбачено, що окружні виборчі комісії утворюються ЦВК не пізніше як на 12-й день після початку виборчого процесу. Кандидатури до їхнього складу подаються від депутатських фракцій, які були утворені у поточному скликанні Верховної Ради. Подання щодо кандидатур підписуються головою фракції, підпис якого засвідчується в апараті ВР або нотаріально і вноситься до ЦВК не пізніше як на 8-й день після початку виборчого процесу.

Крім того, законопроектом передбачено, що ЦВК зобов’язана встановити результати виборів депутатів незалежно від кількості виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним.

Водночас Верховна Рада не підтримала законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» та деяких інших законодавчих актів України» (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради та заміщення народних депутатів, повноваження яких були достроково припинені), внесений опозиційними депутатами. За даний законопроект проголосувало лише 174 із 428 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

На засіданні парламенту представник Президента у ВР Роман ЗВАРИЧ заявляв, що домовленості, досягнуті між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, виписані у законопроекті, підготовленому представниками опозиційних фракцій Миколою ОНІЩУКОМ та Йосипом ВІНСЬКИМ.

Він висловив застереження і зауваження, які є з боку Президента України, щодо законопроекту, внесеного представником коаліції Сергієм МАТВІЄНКОВИМ.

За словами Р.ЗВАРИЧА, йдеться про обов’язковість явки не менше 50% виборців. Він зазначив, що у такій ситуації мала б бути передбачена обов’язковість для громадян Укарїни брати участь у виборах. За його словами, у такій ситуації ставиться під сумнів демократичність самого виборчого процесу. Як сказав Р.ЗВАРИЧ, Президент як гарант Конституції та прав і свобод громадян не може погодитися з такою нормою.

Він також зазначив, що Президент має зауваження і до норми, яка стосується надання інформації Державною прикордонною службою. Р.ЗВАРИЧ зазначив, що у Секретаріат Президента України надійшов офіційний лист від Адміністрації Державної прикордонної служби, в якому йдеться про те, що служба має повноваження створювати і використовувати інформаційні системи, а також бази даних щодо осіб, які перетинають державний кордон України, в інтересах розвідки, контррозвідки, оперативної розшукової діяльності, участі у боротьбі з організованою злочинністю та протидії незаконній міграції. Р.ЗВАРИЧ наголосив, що така інформація не може бути використана та поширена в інших місцях, оскільки вона є конфіденційною і без згоди громадян не може бути використана «у публічній сфері, а списки виборців є такою публічною сферою».