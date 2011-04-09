Комісія Київради пропонує скасувати туристичний збір

Комісія з питань культури та туризму Київради пропонує скасувати туристичний збір у Києві через неефективність цього збору.

Про це повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, поінформували УНІАН у його прес-службі.

Відповідне питання внесене до порядку денного пленарного засідання Київради 14 квітня.

«На жаль, практика показала, що через недосконалість законодавчого визначення питань туристичного збору, його запровадження у Києві є неефективним з економічної точки зору, надзвичайно складним в адмініструванні як для підприємств, так і для податкових органів міста і шкодить іміджу столиці України, особливо напередодні Євро-2012», - впевнений О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат пояснив, що у багатьох випадках готелі брали збір з іноземних громадян, які приїхали до міста з діловою ціллю, в тому числі і для підготовки Євро-2012, але з собою не мали відповідних документів (які взагалі не передбачені світовою практикою).

«Фактично, зазначені клієнти готелів можуть сьогодні висувати претензії щодо порушення закону під час сплати туристичного збору. Тому Києву потрібно запровадити звичну для європейських міст практику подібного збору», - роз’яснює О.БРИГИНЕЦЬ.

Крім того, неефективною виявилася затверджена схема збору щодо прибутковості для міста. Попередні розрахунки щодо отримання від збору 5 млн. грн. на рік не підтвердилися практикою першого кварталу. Адже за цей час було отримано приблизно 0,5 млн. грн.

Крім того, комісія звернулась до Верховної Ради України з проханням спростити процедуру збору і уніфікувати цей податок, щоб не створювати додаткових складнощів для готел’єрів та клієнтів. А також спрямовувати цей збір на покращення туристичної інфраструктури міста.

Як повідомляв УНІАН, Київрада запровадила туристичний збір у столиці в січні цього року. Платниками збору є як громадяни України, так і іноземці, які перебувають у Києві і одержують послуги з тимчасового проживання.

Ставку збору встановлено у розмірі 1% від вартості усього періоду проживання (нічлігу) в готелях, кемпінгах, мотелях, гуртожитках й інших установах готельного типу.