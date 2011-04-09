Міністр: у мільйона гектарів землі власники загинули або померли

Міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК наголосив, що усі гілки влади в Україні повинні взяти на себе відповідальність за завершення земельної реформи у державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК заявив учора в Житомирі на нараді «Перспективи розвитку агропромислового комплексу Житомирської області, проблеми земельних відносин та шляхи їх вирішення».

За словами міністра, усе це необхідно зробити через те, що "процеси проведення в Україні земельної реформи надовго затягнулися". "Законодавча база в Україні наразі поки що така, що власник земельного паю, орендар і всі, хто причетні до землі, здебільшого не зацікавлені у проведенні згаданої реформи землі. У них часто немає бажання розкрити усю земельну проблематику", - сказав міністр.

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК назвав й інші проблеми, які стоять на заваді успішній реалізації земельної реформи в Україні. "Ми сьогодні маємо таку ситуацію, що біля 1 млн. га землі в Україні невідомо кому належать, тобто, власники землі загинули чи померли, спадщину ніхто не отримав, не зрозуміло, що робити, також є багато земельної проблематики, яка гальмує проведення в Україні земельної реформи, яку потрібно вже завершити", - сказав міністр. Він розповів також, які закони треба прийняти, щоб змінити ситуацію на краще.

«Зараз напрацьовані законопроекти, які треба прийняти парламенту для того, щоб завершити цю роботу, вони стосуються земельного кадастру, ринку землі, закону про консолідацію сільськогосподарських земель та родючості грунтів», - нагадав міністр.

Він закликав українських політиків та урядовців говорити не про ринок землі, а про форми сільськогосподарського господарювання, у які, за його словами, "можна залучити інвестиції. "Їх треба залучити для того, щоб можна було віднайти спосіб призупинення деградації українського села та збільшити економічні показники діяльності аграрного сектору", - підкреслив міністр.