60% київських тарифів йдуть на витрати співробітників ЖЕКів

За даними Головного Контрольно-ревізійного управління України (ГоловКРУ), 60% вартості тарифів на ЖКГ в Києві складають накладні витрати житлово-експлуатаційних служб без надання послуг.

Про це в інтерв`ю ZN.UA повідомив голова ГоловКРУ Петро Андрєєв.

«Вартість води, тепла та електроенергії при оптимізації структури управління можна було б значно знизити. До речі, якщо в ЖЕКах ми змогли нормально попрацювати, то на Київводоканал і на Київенерго наших перевіряючих узагалі не допустили», — повідомив глава ГоловКРУ.

Крім того, П. Андрєєв повідомив про результати перевірки комунальних служб у Макєєва. «У ході перевірки ЖКГ Макіївки нами встановлені шокуючі факти. Жителі цього міста споживають тільки 40% води, яку вони реально оплачують відповідно до тарифів! 60% води втрачається в дірявих трубах, недосконалій та неремонтованій системі комунікацій, а люди платять за те, чим не користуються! Ця вода завдає ще більшого збитку — йдучи в грунт, вона розмиває дороги, сідають фундаменти будинків», — сказав він.

При цьому ніхто в Макіївці не ніс ніякої відповідальності. «Абсолютно ніякої ...На жаль, у нас немає кримінальної відповідальності чиновників за невиконання службових обов’язків, і не можна зобов’язати чиновника компенсувати збиток людям, які через його некомпетентність несуть додаткові витрати», — повідомив П. Андрєєв.