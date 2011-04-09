Заради ЗВТ з Євросоюзом Україна писатиме «шампанське» догори ногами?

Україна і Європейський Союз розробляють механізм компенсації можливих втрат виробникам шампанського і коньяку.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це українським журналістам у Брюсселі повідомив 8 квітня заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ після завершення 16-го раунду переговорів про створення зони вільної торгівлі з ЄС.

«За тими видами продукції, які є для нас чутливими, це, скажімо, коньяк, шампанське, кілька видів вин, ми переходимо в абсолютно практичну площину, коли, якщо ми домовляємося про перехідний період, то цей перехідний період наповнюється абсолютно конкретними діями з обох боків, а не просто декларацією про те, що впродовж певного періоду ми користуємося цими географічними найменуваннями - на кирилиці, на чому завгодно, великими буквами, маленькими, догори ногами, по діагоналі. Це не має значення», - сказав він.

Заступник міністра відзначив, що сторони домовилися записати двосторонні зобов`язання, за якими Україна обіцяє захищати географічні найменування, а Євросоюз - надавати допомогу з ребрендингу і просування на ринок.

«Ось над цим ми зараз працюватимемо, і при цьому ця робота вже не просто переговорних команд бюрократів, але це робота і тих людей, які в цьому зацікавлені», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

За його словами, в умовах угоди з ЄС про зону вільної торгівлі будуть визначені основні елементи цієї домовленості.

Разом з тим, планується напрацювати і двосторонні документи з окремими країнами - членами Євросоюзу про надання конкретної допомоги, зокрема, в питанні підготовки українських фахівців у вишах Європи за рахунок країн ЄС або окремих європейських виробників.