Україна і Молдова визнали корисною діяльність EUBAM

Представники правоохоронних органів, спецслужб України і Республіки Молдова, а також експерти Програми розвитку ООН і ОБСЄ визнали діяльність Місії ЄС з прикордонної допомоги двом країнам (EUBAM) у 2010 році та у січні-лютому поточного року корисною для посилення довіри між Україною і Молдовою.

Як передає кореспондент УНІАН, в Одесі на 16-му засіданні Консультативної ради згаданої Місії ЄС фахівці обговорили звіти співробітників Місії.

Заслухавши виступ голови EUBAM Удо БУРКХОЛДЕРА, члени Консультативної ради констатували, зокрема, «значні досягнення у зниженні ризиків і загроз на спільному кордоні, важливий внесок співробітників Місії у врегулювання придністровського конфлікту».

Крім того, Місія ЄС надала суттєву технічну допомогу прикордонним службам двох країн-сусідів, а також надала свого представника як спостерігача за процесом демаркації спільного кордону, за що українська і молдавська сторони висловили вдячність керівництву і персоналу EUBAM.

«Радий, що нам вдалося сприяти поглибленню прикордонної співпраці між правоохоронними та іншими службами Республіки Молдова і України. Почавши свою діяльність більше п`яти років тому, ми маємо намір і надалі будувати відносини на довірі і розумінні. Хоча залишаються ще деякі труднощі, пов`язані з налагодженням інтенсивного обміну інформацією з агентствами Європол та Інтерпол, все ж розраховуємо з ними впоратися, продовжуючи продуктивне партнерство у дусі взаємної довіри», - сказав У.БУРКХОЛДЕР.

Також представники України і Молдови на засіданні Консультативної ради висловилися за те, щоб продовжити діяльність Місії ЄС з прикордонної допомоги двом країнам на наступні два роки.