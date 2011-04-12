Бойко розказав, кому віддадуть перевагу при приватизації обленерго

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО прогнозує, що в середині цього року Фонд державного майна оголосить конкурси з продажу державних пакетів акцій енергопостачальних і енергогенеруючих компаній.

Про це Ю.БОЙКО повідомив в інтерв`ю газеті «День».

За його словами, в 2011 році на продаж буде виставлено 5-6 обленерго і 2 генкомпанії.

«Цього року буде реалізовано пілотний проект із приватизації 5-6 компаній на ринку дистрибуції і двох - на ринку генерації. Цей процес уже почався. Я сподіваюся, що до середини року ми оголосимо про проведення аукціону щодо перших компаній на ринку дистрибуції й першої компанії на ринку генерації», - заявив Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що при проведенні приватизаційних конкурсів перевага надаватиметься тим інвесторам, які готові вкладати максимальний обсяг інвестицій у модернізацію приватизованих компаній.

«Ключовим питанням до інвестора, зацікавленого в придбанні компанії, буде сума, яку він може направити на модернізацію, щоб реалізувати заходи в енергетиці, які Україна зобов`язалася виконати, вступаючи в міжнародне Енергетичне співтовариство», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України переніс початок приватизації підприємств енергетики з четвертого кварталу 2010 року на 2011 рік. За словами голови ФДМУ Олександра РЯБЧЕНКА, приватизація генеруючих і розподільчих підприємств енергетики проводитиметься протягом двох років, при цьому пріоритетними у продажу генеруючих підприємств залишаються «Дніпроенерго» і «Західенерго».

ФДМУ не виключає, що при приватизації блокуючі пакети енергокомпаній будуть залишені в держвласності, як це сьогодні пропонує Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

На думку голови ФДМУ О.РЯБЧЕНКА, перші приватизаційні конкурси з продажу як генеруючих компаній, так і обленерго будуть проведені влітку цього року.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день в управлінні НАК «Енергетична компанія України» знаходяться контрольні пакети чотирьох генеруючих компаній – «Донбас-», «Захід-», «Центр-» і «Дніпроенерго».