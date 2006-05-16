Черновецький звільнив директора ТРК «Київ»

З 15 травня 2006 року у зв’язку з закінченням повноважень звільнено з посади директора комунального підприємства Київської міської ради „Телекомпанія „Київ” Валерія ТКАЧУКА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської держадміністрації, відповідне розпорядження підписав мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Згідно з прийнятим рішенням, виконання обов’язків директора КП „Телекомпанія „Київ” з 16 травня цього року покладено на першого заступника цього комунального підприємства Микиту БЄЛЬСЬКОГО до вирішення питання щодо призначення директора в установленому порядку згідно з чинним законодавством.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня поточного року Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відсторонив директора ТРК « Київ » В.ТКАЧУКА від роботи для проведення службового розслідування.

Зокрема, в розпорядженні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО зазначалося: “У зв’язку з виявленими фактами неналежного виконання службових обов’язків, які заподіяли значної шкоди, відсторонити від виконання повноважень директора Державного комунального підприємства « Телерадіокомпанія » Київ » Валерія ТКАЧУКА з 17 квітня 2006 року на час проведення службового розслідування”.

На період відсторонення В.ТКАЧУКА виконання його обов`язків було покладено на першого заступника директора М.БЄЛЬСЬКОГО.

Проведення службового розслідування за фактами неналежного виконання службових обов`язків В.ТКАЧУКОМ мер Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив комісії у складі М.БЄЛЬСЬКОГО, Олександра КРЮЧКОВА – кореспондента ДКП ТРК « Київ », Сергія РОМАНЧЕНКА – працівника патронатної служби Київського міського голови.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розпорядився службове розслідування провести протягом місяця з дня підписання цього розпорядження. Контроль за виконанням цього розпорядження Київський міський голова залишив за собою.

Після ознайомлення з розпорядженням нового мера В.ТКАЧУКА з гіпертонічним кризом було госпіталізовано. На разі невідомо, чи виписаний він з лікарні, чи ні.