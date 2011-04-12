За отруєння дітей звільнено працівників молочної кухні в Донецьку

У Донецьку через масове отруєння дітей, які одержували харчування з дитячої молочної кухні центральної міської клінічної лікарні №1, звільнено з роботи 4 співробітників молочної кухні на чолі із завідувачкою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції головний державний санітарний лікар Донецької області Віктор ДЕНИСЕНКО.

Він нагадав, що з 4 по 8 квітня серед дітей, які одержували харчування з даної дитячої молочної кухні, було зареєстровано 60 випадків захворювання на гострі кишкові інфекції, зокрема 21 хворий був виявлений активно при патронажі. Всі діти були госпіталізовані до інфекційних відділень міськлікарень №1 і №21, обстежені, одержали лікування. За словами В.ДЕНИСЕНКА, на сьогодні 52 дитини вже виписані, у стаціонарі залишаються 8 дітей, «все у задовільному стані, готуються до виписки».

Головлікар зазначив, що заходи з локалізації захворюваності були розпочаті одразу ж після надходження інформації про перші випадки захворювання 4 квітня, була створена комісія з розслідування надзвичайної ситуації, оперативний штаб обласного і міського рівня.

Також був організований патронаж усіх дітей, які одержували харчування з цієї дитячої молочної кухні (456 осіб), проведене санітарне обстеження дитячої молочної кухні, медичний огляд і обстеження усього персоналу (12 осіб), була припинена робота цієї кухні.

За результатами лабораторного обстеження хворих у 32 дітей був виділений ротавірус, у 8 – стафілокок, зокрема у 5 – мікст-інфекція (ротавірус+стафілокок). Такі самі збудники були виділені від працівників дитячої молочної кухні, у змивах з устаткування, рук персоналу, а також з проб сиру, приготованого на ДМК, який вживали хворі діти.

В.ДЕНИСЕНКО пояснив, що, «за даними санітарного обстеження, забрудненню сиру на дитячій молочній кухні сприяли: порушення технології фасування і упаковки, недостатня забезпеченість одноразовими рукавичками співробітників, зайнятих фасуванням, а також залучення до виробництва сиру співробітників кухні, на яких дана робота не покладена (сестри-господині, молодшої медсестри)». Крім того, на даній дитячій молочній кухні була відмічена «відсутність належного самоконтролю за станом здоров`я працівників кухні, достатніх гігієнічних знань», додав санлікар.

Він повідомив, що до винних у виникненні захворювання вжиті відповідні заходи покарання: винесені догани головному лікарю ЦКМЛ № 1 м. Донецька і його заступнику, головному лікарю і фахівцям Ворошиловської районної СЕС м. Донецька. «Завідувачка дитячої молочної кухні оштрафована і звільнена з посади, звільнені також співробітники цієї ДМК: дієтсестра, лаборант, молодша медична сестра», - сказав В.ДЕНИСЕНКО.

Він також нагадав, що «за фактом групового захворювання на підставі статті 137 (частина 1) Кримінального кодексу України за невиконання або неналежне виконання професійних або службових обов`язків з охорони життя і здоров`я неповнолітніх унаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення Донецькою обласною СЕС передані матеріали до обласної прокуратури».

«Вогнище локалізоване», - підкреслив санлікар, і закликав батьків хворих дітей звертатися до судів з позовами проти працівників молочної кухні з правомочними вимогами компенсації своїх моральних і матеріальних збитків.